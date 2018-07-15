KAYMEK öğretmenleri ile Başkan Çelik’i ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i, mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK’in eğitimcileri ile bir süre görüştü. Ziyarette Sanat ve Mesleki Eğitim Müdürü Mürşide Gonca Aslan, KAYMEK hocaları adına Başkan Çelik’e hat sanatı ile yapılmış bir tablo hediye etti.



KAYMEK hocalarına seslenen ve verdikleri hizmetin önemine işaret eden Başkan Mustafa Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gönül belediyeciliğini yapmaya çalışıyoruz. Bunun temelinde de KAYMEK var. Gerek Genç KAYMEK ile gençleri fiziken ve ruhen hayata hazırlayan eğitimlerin verilmesi, gerek KAYMEK ile başta kadınlarımız olmak üzere hemşehrilerimize yönelik meslek ve hobi kurslarının verilmesi, gerekse Huzur Çınarı ile ailelere yönelik çalışmalar yapılması gönül belediyeciliği çerçevesinde verdiğimiz hizmetlerdir. Her zaman vurguladığımız gibi fiziki olarak yaptığımız yatırımlar bir tarafa insana yatırım bir tarafa. İnsana yatırım konusunda bütçe ve eleman kısıntısı yapmıyoruz. 16 ilçemizin tamamında yaz boyunca da halkımıza hizmet veriyorsunuz. Önemli olan çalışanın yüzünün gülmesi ve hakkının gün geçmeden verilmesi. Hamdolsun bizler bunu sağlıyoruz ve sizlerden de hizmetin en iyisini alıyoruz. Bundan sonra da gönül huzuru içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

