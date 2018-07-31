Kaymek’te çocuklar tatilde kodlama yapıyor

Büyükşehir Belediyesi çocukların hayal ettiklerini yapabilmelerine imkan sağlıyor. KAYMEK tarafından çocukların basit görsel programlama diliyle oyun geliştirebildikleri, oynayabildikleri ve yaptıkları oyunları arkadaşlarıyla paylaşabildikleri bir yazılım olan Kodu Game Lab kursu açıldı. Çocukların eğlenerek programla dilinin yapısını öğrendikleri kursa 8-10, 11-12 ve 13-14 yaş arasındaki çocuklar üç grup halinde katılıyor.



Kodlama eğitimi Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi ile KAYMEK’in Kocasinan, Mimsin, Ziya Gökalp ve Turgutreis Kurs Merkezlerinde veriliyor. Kurslara toplam 670 öğrenci katılıyor.

