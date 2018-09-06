Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYMEK’te yeni dönem için kayıtlar başladı

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK’te yeni dönem için kayıtlar başladı. Güz döneminde 13 farklı merkezde 96 branşta sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek. 

KAYMEK’te yeni dönem için kayıtlar başladı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, 2018-2019 1. dönemi için kayıtlarına 5 Eylül itibarıyla başladı. 13 merkezde 96 branşta kayıtlar alınacak. KAYMEK yeni dönemde mevcut kurslara ilave olarak 30 yeni branşta daha kurslar açacak. Nesneye Dayalı Programlama, Bilgisayarda Döküman Hazırlama, Ortopedik Engelli ve Görme Engelli Bireyler İçin Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Emlak Danışmanlığı Kursu, Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi, Görsel Programlama, Uygulamalı Tiyatro, Senaryo Yazarlığı, Sosyal Uyum Sorunları, Edirnekari, Seramik Biçimlendirme gibi branşlar yeni açılacak kurslar arasında bulunuyor. 

KAYMEK’te 2017-2018 yaz döneminde çocuklara yaz okulu kapsamında Tiyatro, İletişim, Kuran-ı Kerim, Diksiyon, İlk Yardım, Kodu Game, Resim, İngilizce, İlk Yardım gibi branşlarda; yetişkinlere ise Arapça, After Effect, İğne Oyası, Okuma Yazma, Ev Yemekleri Hazırlama, Butik Pastacılık, Hızlı Klavye Kullanımı, İşaret Dili gibi branşlarda eğitimler verildi. Yaz döneminde ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde açılan kurslarla birlikte yaklaşık 10 bin kişi KAYMEK kurslarına katılarak sertifika aldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
HaberKayseriKayseri GündemKaymek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.