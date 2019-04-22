“KAYMOS olarak her zaman yanınızdayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Büyükkılıç’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Halil Özdemir, “Melikgazi Belediyesi’nde sendikamıza gösterdiğiniz alakadan ve işçilerimize gösterdiğiniz şefkatten dolayı teşekkür ederim. Yıllardır hiçbir sıkıntı çekmeden belediye ile iç içe çalıştık. Hiçbir arkadaşımızın içerde tek kuruşu kalmadı ve herkes huzur içinde çalıştı” ifadelerini kullandı. Başkan Memduh Büyükkılıç da bundan sonra da sağduyu ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bugüne kadar biz de sizden hiç incinmedik. Tabii ki siz işçinin hakkını korudunuz, bizler de hem işçi hakkını hem de kurumun hakkını korumaya çalıştık ve bu anlayışla da iyi noktalara geldik. Bundan sonra da işbirliğini sürdürerek sağduyu ile hareket ederiz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Mehmet Yalçın, Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun dileklerini ileterek KAYMOS olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç da “Birlikte şehrimize adına çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

