KAYMOS'un yeni hizmet binası törenle açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde bulunan binanın açılışında konuşan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yapılacak olan mobilya fuarının Anadolu'nun en büyük fuarı olmasını hedeflediklerini kaydederek; “KAYMOS şuan 5 yaşında ve 190 üyesiyle kocaman bir aile olduk. 5. yılında bize böyle bir tesisin tahsisini yapan Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ve Tahir Başkana teşekkür ediyorum. Kurulduğundan bu güne mobilyacılarımızın ve sanayicilerimizin birleşme noktası olan KAYMOS, daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik ruhu içerisinde şehrimize ve sektörümüze hizmet etmektedir. Amacımız bir olmak, tek yürek olarak ortak hareket etmek. Bu bilinç doğrultusunda sektörümüz, şehrimiz, ülkemiz adına önümüzde hiçbir engelin duramayacağı bilincindeyiz. Mobilyanın başkenti olan Kayseri’ye yakışır bir fuar yapmak için dün akşam istişare toplantısı yaptık. Sanayi odamız, ticaret odamız, organize sanayi bölgemiz ve belediye başkanlarımızın destekleriyle TÜYAP-KAYMOS işbirliğiyle 9-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan mobilya fuarının inşaatı tamamlanan yeni fuar alanımızda yapmanın arzusu içerisindeyiz. Yeni yapacağımız fuarı Anadolu’nun en büyük fuarı olarak yapmayı hedefliyoruz inşallah. Yine Kayseri’ye yakışan bir büyüklük de Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük mobilya alışveriş merkezi KUMS AVM Factory’nin açılışı ile birlikte şehrimize ve sektörümüze büyük bir güç katacak. KUMSMALL Factory’nin açılması sehrimizi mobilyada çekim merkezi haline getirecek. Tabi ki ürünleri satmak kadar zamanında teslim etmek her şeyden önemli. En önemli hedefimiz ülkemizin 2023 hedefi olan 10 milyar ihracat hedefini yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sektör adına yapılması gereken birçok problemlerimizin çözülmesi için uzman kişi ve kurumlardan eğitim almak için birçok etkinlikler hazırladık. Derneğimizin tam açılması ile birlikte KAYMOS’un bir çözüm merkezi, haline getirmek için birlik, beraberlik içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya başladık" dedi.



Kayseri Sanayi Odası Yönetim (KAYSO) Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise kendilerine düşen desteği vereceklerini kaydederek; “Kayseri olarak biliyoruz ki 400 milyon doların üzerinde net mobilya ihracatı yapan konumdayız. Bir takım ilçe illerle Kayseri’yi mukayese etmeye çalışıyorlar. Bu sadece kendi algılarını Kayseri’ye karşı yükseltebilmek için yapılmış bir iş. İnşallah Kayseri Sanayi Odası olarak sonuna kadar desteğiz. Kayseri’de mobilya fuarı kesinlikle en başarılı fuar olacak" diye konuştu.



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da konuşmasında Mobilya sektörünün Kayseri’nin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğunun altını çizerek; “Bugün mobilya sektörünün Türkiye’deki ihracatyının aşağı yukarı yüzde 15’ini Kayseri karşılıyor. Rabbim güzel işler yapmayı nasip etsin. Biz artık birbirimizi rakip görmekten artık dünyayı rakip ve müşteri olmak görmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bizim Ar-Ge’ye, Ür-Ge’ye, tasarıma ve görselliğe önem vermemiz lazım. Şuanda Avrupa standartlarının çok üzerinde ürünler yapılıyor. Bunu da tasarımla daha görsel hale getirip işte o zaman moda merkezi haline gelebiliriz. O yüzden kendimizi rakip değil, dünyayı müşteri olarak görmemiz lazım. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak fuara tam destek veriyoruz. Ama bize yakışan en güzel şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa uluslararası bir fuar hedefimiz olmalı. Eğer bu hedefimizde de yürürsek Kayserimize yakışan güzel bir fuar olur diyorum" ifadelerini kullandı.



Açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da görselliğin öneminden bahsederek; “Yeni bina hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah güzel işler yapmayı Allah nasip etsin. Tahir Başkana burayı tahsis ettiği için teşekkür ediyorum. Tasarım bence sanayicinin en çok önem vermesi gereken hususlardan bir tanesi. İnşallah KAYMOS tasarım kabiliyetini artırır ve mobilyacıların tasarım sayesinde daha fazla ürün satmasını sağlar" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan dua ile hizmet binasının açılışı yapıldı.

