KAYMOS’ta Sabuncu dönemi

Kayseri OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen kurula, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve üyeler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurulun açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri, 3 milyar doları sırf mobilya sektöründe yapacak kapasiteye sahip. Eğer sen ve ben değil de biz olursak bu olur. Artık eskiden komşuluk ve meslektaşlık kültürü vardı. Artık komşuluğumuzu ve meslektaşlığımızı ve sektörlerin haksız rekabetten kurtulmasını sağlamalıyız. ‘Yok’ diye bir şey yok. Yeter ki, azmedelim. KAYMOS’un çok önemli bir STK olduğunu ve buranın ileri gitmesini istiyoruz. Buranın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri’de OSB ile birlikte bir değişim başladı. Seçim bittikten sonra kazanan taraf Kayseri sanayisi olacak, KAYMOS kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Birbirimize teşekkür etmeyi de bileceğiz" ifadelerini kullandı.



KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, "Bu genel kurulda çıkacak sonuçlar inşallah hayırlara vesile olur ve birlik ile beraberliği daha da çok pekiştirecek bir hal alır. Ben bundan eminim. Zaten bugüne kadar da böyle gidildiğini görüyoruz. Bu tür derneklerin Kayseri açısından önemli olduğunu bildiğimiz için bu tür derneklerin önemi çok büyük. KAYMOS da bu işi başarıyla yapıyor. Tasarım merkezi bu memlekete için olmazsa olmazdı. Bu işi gerçek anlamda becerdiler. Allah sizden razı olsun. Bizim yapmamız gereken buydu" dedi.



Kurulda bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Yerli ve milli arabamızı Kayseri’de üretelim, yerimiz var dedik. Ancak bizler maalesef arabamızın kaloriferini yaptırmaya Çorum’a gönderiyoruz. Motorunu yaptırmak için Ankara’ya gönderiyoruz. Dolayısıyla Kayseri’de ilk önce bizim kalifiye eleman yetiştirebilecek, o çıraklık eğitimlerini yaptırabilecek alt tabandan bir eğitim verdirebilecek yapıyı tekrardan oluşturmamız gerekiyor. İnşallah hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.



Adaylardan Yakup Deveci ise, “Hepinizin emeğiyle kurulmuş olan KAYMOS olarak bugün öyle bir güzel durumdayız ki, rekabetin kaliteyi getirdiği anlayış çerçevesinde demokratik hakkını kullanarak 2 liste bile çıkaracak duruma gelmiştir. Bundan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 4 yıl önce çıkılmış olan zorlu mücadelede öncü olan arkadaşlarımızla ağabeylerimizin fabrikalarında temelleri atılan bu dernek, 40’a yakın katılımcının ortak akım projesi ile kurulmuştur. Kurulmasında yaşamış olduğu sorunlar vardı. Bunlarla alakalı çözüm aradığında çözüm ve muhatap olarak kabul edilmeyen bir sektör olarak kendi dertlerimizi anlatamıyorduk" diye konuştu.



Diğer aday Tuncay Sabuncu da, “Bizim birbirimizle rekabetten vazgeçmemiz lazım. Bizim dünyayla rekabet etmemiz lazım. Biz başka ülkelerden ihracatlar la ancak ülkemizi ve sektörümüzü olması gereken noktaya getirebiliriz. Atatürk, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’ diyor. Biz bu sözü kendimize revize edip ‘Hatta ticaret yoktur, sathı ticaret vardır. Oda THY’nin gidebildiği her yerdir’ diye düzeltmemiz lazım. Biz ancak o zaman belirli bir noktaya gelebiliriz. Kısır döngüden kurtulamayız" dedi.

Konuşmaların ardından seçime gidildi. 95 üyenin oy kullandığı seçimde 49 oy alan Tuncay Sabuncu başkan olarak seçilirken, KAYMOS eski Başkanı Yakup Deveci de, 45 oy aldı. Kullanılan 1 oy ise geçersiz sayıldı.





İHA

