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KAYMOS’TA YALÇIN ADAY

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 23 Şubat’ta genel kurula gidiyor. Yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklayan Mehmet Yalçın, göreve gelmeleri durumunda mobilya sanayicileri ile ilgili düşündükleri birçok önemli projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

KAYMOS’TA YALÇIN ADAY

KAYMOS’ta mevcut yönetim, yaşanan istifalar ve bazı suçlamaların ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kararın alınmasıyla birlikte mevcut başkan adaylığını açıklarken, Mehmet Yalçın’da KAYMOS için harekete geçti ve adaylığını açıkladı.

Mobilya sanayicisinin ciddi anlamda yaşadığı sorunlar ve bekleyen çözümler olduğunu dile getiren Mehmet Yalçın, sektörün gelişmesi ve Kayseri mobilya sektörünün gerek iç pazarda gerekse dünya pazarından daha çok pay alabilmesi adına yapacakları önemli çalışmalar olduğunu anlattı.
23 Şubat’ta mobilyacıların desteğini isteyen Yalçın, Kayseri’nin sektör bazında hak ettiği yerde olmadığını, sektörde ciddi anlamda yeni bir atılımın olması gerektiğine işaret etti. 

Haber Merkezi

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