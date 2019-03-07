KAYSERİ 15’TEN BÜYÜKTÜR

MEVCUT ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ



Kocasinan Belediye Meclisi üyeliği 1. sıra adayı olan Kazım Yücel, Kayseri’de klasikleşmiş yönetim sisteminin artık değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Değişen her şey gibi artık Kayseri’de de mevcut anlayışın yani yıllardır aynı isimlerle yönetilme mecburiyetinin değişmesi gerekiyor. Halk da bunu istiyor zaten” diye konuştu.



YER DEĞİŞTİREREKKANDIRAMAZLAR



Başkan adayı olan Hasan Sami Özvarinli, “Meydanlar, sokaklar, kahveler kısacası gittiğimiz her yerdeki vatandaşlar açıkça değişimden yana olduklarını ve yıllarca aynı isimler arasında götürülen Kayseri’yi yönetme işine artık son vermek istediklerini söylüyorlar. Bu dönemde de yine Kayseri’yi yöneten isimlerin sadece yerlerinin değiştirilmesine kimsenin kanmayacağına aksine tepki çektiğini söylüyorlar” dedi.



