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KAYSERİ 15’TEN BÜYÜKTÜR

Millet İttifakı’nın Kocasinan İlçe Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli, Kayseri’nin 25 senedir 15-20 aileyle yönetildiğine dikkat çekerek, “Her şeye bunlar karar vermesin artık bu tabu yıkılsın zira Kayseri 15 aileden büyüktür, bunun böyle olduğunu da herkes anlayacak” dedi.

KAYSERİ 15’TEN BÜYÜKTÜR

MEVCUT ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ

Kocasinan Belediye Meclisi üyeliği 1. sıra adayı olan Kazım Yücel, Kayseri’de klasikleşmiş yönetim sisteminin artık değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Değişen her şey gibi artık Kayseri’de de mevcut anlayışın yani yıllardır aynı isimlerle yönetilme mecburiyetinin değişmesi gerekiyor. Halk da bunu istiyor zaten” diye konuştu.

YER DEĞİŞTİREREKKANDIRAMAZLAR

Başkan adayı olan Hasan Sami Özvarinli, “Meydanlar, sokaklar, kahveler kısacası gittiğimiz her yerdeki vatandaşlar açıkça değişimden yana olduklarını ve yıllarca aynı isimler arasında götürülen Kayseri’yi yönetme işine artık son vermek istediklerini söylüyorlar. Bu dönemde de yine Kayseri’yi yöneten isimlerin sadece yerlerinin değiştirilmesine kimsenin kanmayacağına aksine tepki çektiğini söylüyorlar” dedi.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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