KAYSERİ 7/24 GÜVENLİ OLACAK

HER MAHALLEYE KARAKOL
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, birey ve toplum güvenliği ve emniyetinin birinci öncelikleri olduğunu bunun için gerekirse her ilçeye emniyet binası, mahallelere polis veya jandarma karakol binaları yapılacağını söyledi.
PLANLAMA YAPACAĞIZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Büyükkılıç, birey ve toplum emniyeti hizmetinin aralıksız verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu açıdan emniyet hizmetinde önemli olan yerinde ve zamanında hizmet sunmaktır. Bunun için İlçe Belediye başkanlarından ve İl Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızla bir planlama yapacağız. Gerekirse Melikgazi’de olduğu gibi bina tahsisi hatta inşa ederek bu hizmeti gerçekleştireceğiz” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, birey ve toplum güvenliği ve emniyetinin birinci öncelikleri olduğunu bunun için gerekirse her ilçeye emniyet binası, mahallelere polis veya jandarma karakol binaları yapılacağını söyledi.
PLANLAMA YAPACAĞIZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Büyükkılıç, birey ve toplum emniyeti hizmetinin aralıksız verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu açıdan emniyet hizmetinde önemli olan yerinde ve zamanında hizmet sunmaktır. Bunun için İlçe Belediye başkanlarından ve İl Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızla bir planlama yapacağız. Gerekirse Melikgazi’de olduğu gibi bina tahsisi hatta inşa ederek bu hizmeti gerçekleştireceğiz” dedi.
Haber Merkezi