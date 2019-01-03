KAYSERİ 7/24 GÜVENLİ OLACAK Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şehrin güvenilir olmasının şart olduğuna dikkat çekerek, “Herkes mahallesinde 7 gün 24 saat huzur ve güven içinde yaşayabilmelidir. Devletin var oluş sebeplerinden biri de zaten güvenlik ve emniyettir” dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:23