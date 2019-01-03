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KAYSERİ 7/24 GÜVENLİ OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şehrin güvenilir olmasının şart olduğuna dikkat çekerek, “Herkes mahallesinde 7 gün 24 saat huzur ve güven içinde yaşayabilmelidir. Devletin var oluş sebeplerinden biri de zaten güvenlik ve emniyettir” dedi.

KAYSERİ 7/24 GÜVENLİ OLACAK
HER MAHALLEYE KARAKOL

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, birey ve toplum güvenliği ve emniyetinin birinci öncelikleri olduğunu bunun için gerekirse her ilçeye emniyet binası, mahallelere polis veya jandarma karakol binaları yapılacağını söyledi. 

PLANLAMA YAPACAĞIZ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Büyükkılıç, birey ve toplum emniyeti hizmetinin aralıksız verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu açıdan emniyet hizmetinde önemli olan yerinde ve zamanında hizmet sunmaktır. Bunun için İlçe Belediye başkanlarından ve İl Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızla bir planlama yapacağız. Gerekirse Melikgazi’de olduğu gibi bina tahsisi hatta inşa ederek bu hizmeti gerçekleştireceğiz” dedi. 

Haber Merkezi

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