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Kayseri 8. Mobilya Fuarı açılıyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB-TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kayseri 8. Mobilya Fuarı açılıyor

Başkan Nursaçan, “Birinci etabı 18 bin m2 kapalı alandan oluşan ve 7/10 Mart 2019 tarihlerinde 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile açılışı yapılan ve otoritelerden tam not alan merkezin 2. etabı olan 12 bin m2‘lik kapalı alanının, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ile fuar ve kongre merkezi kapalı alanı toplam 30 bin m2 ye ulaşmış olacaktır. Tesisin tamamı hizmete girdikten sonra yılda 8 ila 10 fuar organizasyonu hedeflenmektedir. TÜYAP organizasyonunda 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12.00’de açılışı gerçekleştirilecek olan Kayseri 8. Mobilya Fuarı, 13 Ekim’e kadar devam edecektir. Kayseri OSB söz konusu yatırım ile öncelikle bölgesel ve ilerleyen yıllarda uluslararası yapıya kavuşması, bölgemiz ve şehrimizin ihracatının gelişmesine destek sağlanmaktadır. Bu sayede pazarlama kanallarındaki yetersizlikler nedeniyle uluslararası pazarlara açılamayan firmalarımızın fuarlara katılması kolaylaşacak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve işletmelerin rekabet gücü daha da artırılacaktır. Mevcut ihracatçıların dünya pazarlarına ürünlerini tanıtmaları ve kendilerine yeni hedef pazarları bulmaları için de destek olunmaktadır” diye konuştu. 
 

Kurumsal

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