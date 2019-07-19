Kayseri Adliyesi sessizliğe büründü

20 Temmuz'da başlayacak olan ve 40 gün sürecek adli tatil 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.



Kayseri Adalet Sarayı'ndaki 1, 2, 3, ve 5. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde bu süre içerisinde dava görülmeyecek ancak 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki bazı davaların adli tatilde de görülmesi bekleniyor.



Bir adli yıl boyunca yoğun mesai harcayan Kayseri Adalet Sarayı, bugün adli yılın son davalarının ardından adli tatil ile birlikte adeta sessizliğe büründü.

