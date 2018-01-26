KAYSERi AHALiSi MEHMETÇiK iÇiN KURBAN KESTi

Kayseri’nin Talas ilçesinde 14 mahalle muhtarı, Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için 18 adet kurban kesti. Talas ilçesinde bulunan General Vecihi Akın Kışlası önünde toplanan muhtarlar ve mahalle sakinleri, Türk bayrakları ile ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Kışlanın önünde kendilerini karşılayan askerlerle sohbet eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekindi. Askerler için 18 kurban kesen vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması için dua etti.Kuruköprü Mahallesi Muhtarı Bilal Yardım, askerlerin yanında olduklarını göstermek için organizasyon yaptıklarını belirterek, "Askerlerimiz için dua ettik ve kurban kestik. Memleketimizde bir savaş var. Kahraman askerimiz karda kışta orada dururken bizim de dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da millet olmanın örneğini burada gördüklerini dile getirerek, "Mahalle muhtarlarımız ile beraber halkımızla beraber askerimize sahip çıkmak için buradayız. Kendileri burada Mehmetçiklerimiz için kurban kesecekler. Mehmetçiklerimiz vatanı müdafaa için sınır ötesindeler. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok ama millet olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için geldik" şeklinde konuştu.Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da vatandaşları yalnız bırakmadı.