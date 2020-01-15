Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Akıllı Şehir Kongresi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de stant açtığı kongrede bir dizi görüşmede de bulundu ve misafirlere Kayseri pastırması ikram etti.

Kayseri Akıllı Şehir Kongresi'nde

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da destek verdiği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde açıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden de katılımın olduğu kongre ve serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve aralarında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da bulunduğu belediye başkanlarıyla birlikte yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kongre alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gezdi. Kongreye katılan bakanlar ve belediye başkanlarıyla da görüşmeler yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile birlikte bir süre Kayseri standına gelen misafirleri ağırladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilere pastırma ikram etti.




 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.