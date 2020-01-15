Kayseri Akıllı Şehir Kongresi'nde

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da destek verdiği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde açıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden de katılımın olduğu kongre ve serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve aralarında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da bulunduğu belediye başkanlarıyla birlikte yaptı.







Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kongre alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gezdi. Kongreye katılan bakanlar ve belediye başkanlarıyla da görüşmeler yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile birlikte bir süre Kayseri standına gelen misafirleri ağırladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilere pastırma ikram etti.









