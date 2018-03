Kayseri ‘Akıllı Şehir Örnek Uygulama’ ödülünü aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla Ankara’da yapılan ‘Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler’ temalı sempozyum ve fuara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, açılış töreninin ardından sempozyumda konuştu.

“Bilgi bilimi, bilim bilgiyi tetikliyor”

Konuşmasında akıllı şehirlerden önce bilgi toplumuna değinen ve dünyanın hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bilgi bilimi, bilim bilgiyi tetikliyor ve bu durum da bizlere baş döndürücü bir gelişim ve değişim yaşatıyor. İşte bu değişimin içinde Bilgi Toplumu ifadesinin önemli bir yeri var. Hükümetimiz de bu önemin farkında ve bu nedenle Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi oluşturuldu. 2015-2018 yıllarını kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı. Eylem planından ve hali hazırda yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak bilgi toplumunun başta yaşam alanlarımız olmak üzere her şeyi değiştirip dönüştürdüğünü söyleyebiliriz” dedi.

“Bizde akıllılık doğuştan”

Akıllı şehircilik konusunda en başta önceliklerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’de biz ‘Ne yapmamız gerekir ya da ne yapmayı düşünüyoruz’ sorularına cevap vererek ve üzerinde bilgi toplumunun gereği akıl yorarak bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu arada şunu ifade etmeliyim ki bizde akıllı olmak doğuştandır. Çünkü yaşadığımız topraklarda Kültepe Kaniş-Karum Bölgesi’nde milattan 2 bin yıl önce yaşayan insanlar tüm medeniyet ve teknolojiyi o zamanın en büyük teknolojisi olan tabletlerle yazmışlar ve bir nevi günümüz dünyasının data centerları gibi bir yerde toplamış ve biriktirmişler. Yeri geldiğinde karşılaştırmışlar ve doğruluğunu teyit etmişler. Ticaretle kendini gösteren bu alışkanlıklar yani aklını kullanma o günden bugüne Kayseri’de yaşayan her medeniyetin en önemli mirası olmuş. Daha çocukken ticareti, esnaflığı, çalışkanlığı, kazanmayı öğreten bu hayat tarzı büyüdükçe gelişir şekillenir ve iş sahibi olunca yapılan iş ne olursa olsun yeniyi, yapılmayanı yapma arzusuna dönüşür. Bugün ‘inovasyon’ diye nitelendirilen bu kavram bizde müteşebbis ve yenilikçi olarak bilinir. Ayrıca Kayseri tüm kurumlarımızın beraber hareket ettiği nadir şehirden biridir. Bizim için ortak payda Kayseri ve Kayseri’de yaşayanlardır. Zaten akıllı şehir olmak aslında tam da bunu yapabilmekten geçiyor. Günümüzde örnek gösterilen Barselona, Amsterdam veya Singapur gibi akıllı şehirleri yakından incelediğinizde akıllı şehir kavramının buralarda hayat bulmasının tesadüf olmadığını görürsünüz. Bir “ekosistem” dahilinde tüm paydaşların şehir için ortak hareket ettiği ve birlikte karar verdikleri görülür.”

Kayseri’nin Akıllı Şehircilik konusunda tecrübeli olduğunu da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’nin akıllı kentlerin ilk uygulamalarından olan SCADA sistemine su ve elektrikte Türkiye’de ilk geçen kentlerden birisi olduğunu, 2003 yılında açılan Kayseri Kent Müzesi ile başlayan akıllı müzecilik uygulamalarının daha gelişmiş olanlarını Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Kayseri Bilim Merkezi’nde kullandıklarını, toplu ulaşımda raylı sistem duraklarında bulunan akıllı durak sistemini otobüs duraklarına da uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Çelik, parklardaki internet uygulaması, toplu ulaşıma entegre edilen bisikletlerin kullanımı, Ulaşım Kontrol Sistemi ile toplu taşıma araçlarının takibi, Türkiye’de ilk kez uygulanacak ve en az %40 enerji tasarrufu sağlayacak olan akıllı aydınlatma sistemi, akıllı kavşak sistemi, belediyenin coğrafi bilgi sistemi, akıllı sulama sitemleri, Erciyes’teki akıllı uygulamalar gibi çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı ve “Akıllı Şehircilik alanında her geçen gün yeni uygulamaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Akıllı Şehir Örnek Uygulama ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara’da düzenlenen sempozyumda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin elinden ‘Akıllı Şehir Örnek Uygulama Ödülü’nü de aldı.

Başkan Mustafa Çelik, Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü nedeniyle düzenlenen fuarı da gezdi. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, KCETAŞ ve KASKİ’nin kurmuş oldukları stantları da gezen Başkan Çelik, Kayseri standında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve diğer ziyaretçilere gilaburu suyu ikram etti.

