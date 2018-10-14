Kayseri Barosu Tek Adayla Seçime Gitti

Kayseri Adliye Sarayı’ndaki Kayseri Baro Başkanlığında seçim sabahın erken saatleriyle başladı. Seçime bin 503 avukatın katılması beklenirken Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun seçime tek aday olarak girdi. 1 Nolu Sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun, genel kurulun dün itibariyle yapıldığını ve bugünki seçimle birlikte sonlanacağını söyledi.



İki yıl boyunca yapılan çalışmaların takdir edildiğini ifade eden Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, “Dün itibariyle 2018-2020 yılını kapsayan Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Bugün de seçimlerimizi yapıyoruz. Seçimlere tek aday olarak girdik. Meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 2016-2018 yıllarında iki yıl boyunca çalışmalarımız büyük bir takdir ve teveccüh ile toplamış olsa gerek ki bu dönem itibariyle karşımıza kimse çıkmadı. Grubumuzla birlikte bu dönem aday olduk. Seçimizi ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.



Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulun akşam saat 17.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.



Kayseri Barosu Başkanlığına Aday olan Av. Cavit Dursun’un Yönetim Kurulu listesi şu şekilde:

Av. Yavuz Ersolak, Av. Oğuz Erinç, Av. Ertan Alev, Av. Mehmet Soytürk, Av. Zahide Deniz, Av. Nilay Karahan, Av. Doğanay İğde, Av. Burcu Binici, Av. Niyazi Ünalmış, Av. Halil İbrahim Karaman



