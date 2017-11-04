Kayseri Barosu yeni tesis sözü aldı

Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun ile Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegelerinden oluşan heyet, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile görüştü.
Güncel hukuki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette Kayseri Barosu’na şehirde yeni bir tesis kazandırılması konusunda mutabakata varıldı.
Kurum haberi
Güncel hukuki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette Kayseri Barosu’na şehirde yeni bir tesis kazandırılması konusunda mutabakata varıldı.
Kurum haberi