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Kayseri Barosu yeni tesis sözü aldı

Türkiye Barolar Birliği 8. Başkanı, Kayserili Avukat Metin Feyzioğlu ile tarihinde ilk kez Türkiye Barolar Birliği Denetim Kurulu’nda temsil edilen Kayseri Barosu Yönetimi, Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Kayseri Barosu yeni tesis sözü aldı
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun ile Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegelerinden oluşan heyet, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile görüştü.
 Güncel hukuki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette Kayseri Barosu’na şehirde yeni bir tesis kazandırılması konusunda mutabakata varıldı.
 Kurum haberi
 
 
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