Kayseri basını demokrasiden yana

Sergi açılışının özel davetlisi Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca oldu. Karaca’nın yanı sıra açılışa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda gazeteci katıldı.







KGC Başkanı Veli Altınkaya burada yaptığı konuşmasında Anadolu basının tarihinden ve Milli Mücadele’ye verdiği desteklerinden bahsederek, “Anadolu basını, Kayseri basını her zaman devletinin milletinin yanında yer almıştır. Bu açıdan bakıldığında 15 Temmuz darbe girişimi Anadolu’daki bin yıllık tarihimizin en alçak ve hain saldırılarından biridir. Kayseri basını da topyekun Anadolu basını gibi o gün darbenin karşısında yer alarak, demokrasinin yanında yer almıştır.







Kayseri basınımızda farklı fikirlerde yayın yapan gazetelerimiz olsa bile o gece gazetelerimiz demokrasinin, milletin ve devletinin yanında yer alan manşetler atmışlardır. Nasıl ki geçmişte Kayseri basını Milli Mücadele’nin yanında yer aldıysa 15 Temmuz’da da milletinin ve devletinin yanında yer almıştır, gelecekte de kamu görevi yapma hassasiyeti içerisinde yer alacaktır” ifadelerini kullandı.



Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ise konuşmasında şunlara değindi: “Cemiyet başkanımız özlü bir şekilde konuya değindiler ve değerlendirdiler. Gerçekten de gurur verici bir manzara. Milletimizin kaderinin belirlendiği bu gibi durumlarda her şeyi bir tarafa bırakarak bir araya gelebilmek önemlidir. Bu heyecan ve birlik anlayışının artarak devam etmesi temennisinde bulunuyorum.







Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Cemiyet Başkanımız yaptığı konuşmayla bir anlamda Kayseri’nin röntgenini çekti ve tespitlerde bulundu” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz birliğin beraberliğin dayanışmanın sembolüyüz. Ne zaman ki milli mücadeleyi gerektiren bir konu olursa hep birlikte hareket ederiz. Kayseri basınımız 3 yıl önce 15 Temmuz’da gece gündüz demeden en büyük duyarlılığı gösterdi ve ülkemizin sesi oldular, demokrasinin yanında yer aldılar. Hain kalkışmanın Kayseri’de sesinin çıkmasına fırsat vermediler. Sizlere minnettarız.”







Konuşmaların ardından 15 Temmuz sonrası Kayseri’deki gazetelerin birinci sayfaları ve manşetleri ile fotoğrafların yer aldığı sergi katılımcılar tarafından gezildi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, serginin ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Sertifika Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, yeni nesil gazetecilerin sertifikalarını verdi.

