KAYSERİ BAYRAMA HAZIR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan bayramlarını kutlarken, vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm ekip ve imkanların seferber edildiğini söylediler.



Bayram sebebiyle vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için nöbetçi fırınların, eczanelerin ve marketlerin, belirlenene nöbet sistemine göre çalışmaları için gerekli kontrollerin yapılacağı belirtilirken, her türlü asayiş konusunda 155 ile her türlü sağlık sorununda da 112 acil servisin aranabileceği hatırlatıldı.



