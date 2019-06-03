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KAYSERİ BAYRAMA HAZIR

Hükümetin kararıyla 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehirde adeta alarm verildi. Emniyet Müdürlüğü’nün başta trafik ve asayiş ekipleri olmak üzere tüm birimlerinde izinler kaldırılırken, belediye hizmetlerinin de aksamadan sürdürülmesi için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde 24 saat çalışma esaslı düzene geçildi.

KAYSERİ BAYRAMA HAZIR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan bayramlarını kutlarken, vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm ekip ve imkanların seferber edildiğini söylediler.

Bayram sebebiyle vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için nöbetçi fırınların, eczanelerin ve marketlerin, belirlenene nöbet sistemine göre çalışmaları için gerekli kontrollerin yapılacağı belirtilirken, her türlü asayiş konusunda 155 ile her türlü sağlık sorununda da 112 acil servisin aranabileceği hatırlatıldı.

 

İlter SAĞIRSOY

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