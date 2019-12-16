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Kayseri Belediyeciliği Örnek Olacak

AK Parti 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olan Mardin’in tek merkez ilçesi Artuklu’nun Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, Kayseri Belediyeciliğinden alacakları çok örnek olduğunu söyledi.

Kayseri Belediyeciliği Örnek Olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mardinli dostları Kayseri’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, Mardin ve Kayseri’nin hoşgörünün merkezi olan iller olduğunu dile getirdi. AK Parti 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Artuklu ve Kayseri Büyükşehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin çok güçlü temellerle atıldığını belirtti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı da, “Kardeş kentimiz Kayseri’yi ziyaret etmekten çok mutluyuz. Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin, bizi Kayseri Büyükşehir ile kardeş şehir ilan ettiğini belirtmesinde çok mutlu oldum. Herkesin gönlünde bir aslan yatar, benim de gönlümde Kayseri yatıyordu. Bu kardeşlik Güneydoğu ile İç Anadolu’nun köprüsü olacak. Kayseri belediyeciliğinden ve üstadımız başkanımızdan alacağımız çok dersler var” diye konuştu.



Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyarette AK Parti 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’na Kültepe’de çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti.
 

Kurumsal

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