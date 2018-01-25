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KAYSERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

KAYSERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Kayserili vatandaşları sevindirdi. Kent merkezinde yaklaşık 10 santime kadar ulaşan kar kalınlığı yaya ve sürücülere zor anlar da yaşattı. Sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizlemeye çalıştı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yolları açmak için gece boyu çalışmalarını sürdürürken, şehirlerarası yollarda da karayolları ekipleri mesaisini aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan, kente yağan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Uzun süredir kent merkezine bu kadar kar yağmadığını belirten vatandaşlar, yağan karın ekinler ve barajlara iyi geleceğini söyledi.






İHA
 
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