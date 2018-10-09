Kayseri Bilim Merkezi TÜBİTAK'ın Dergisinde

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, geleceğimiz olan çocuklara bilimi sevdirmeye ve bu yolla bilime katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden olan Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK’ın dergisine de konu oldu.

TÜBİTAK tarafından erken çocukluk dönemi için hazırlanan “Meraklı Minik” adlı dergi Göksu Karaca’nın çizimiyle çocukların Kayseri Bilim Merkezi gezisiyle başlıyor. Dergide ayrıca Kayseri Bilim Merkezi’nin içinden ve dışından fotoğraflara yer veriliyor.

