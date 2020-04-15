“Kayseri bu zor süreçten daha güçlü çıkacak” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in 3 bin 400 metre yüksekliğindeki Ottoman bölgesinden Koronavirüs salgını sonrası dönemler için açıklamalar yaptı. Büyükkılıç, Erciyes’in Kayseri’nin ve ülkemizin içinde bulunduğumuz zor süreçten çok daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:07