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“Kayseri bu zor süreçten daha güçlü çıkacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in 3 bin 400 metre yüksekliğindeki Ottoman bölgesinden Koronavirüs salgını sonrası dönemler için açıklamalar yaptı. Büyükkılıç, Erciyes’in Kayseri’nin ve ülkemizin içinde bulunduğumuz zor süreçten çok daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti.

“Kayseri bu zor süreçten daha güçlü çıkacak”
Büyükkılıç, Erciyes’te incelemelerde bulundu. 3 bin 400 metre yüksekliğindeki Ottoman bölgesinde Koronavirüs sonrasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bugün asıl olan sağlığımız ancak geleceğe dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” mesajını verdi.
Dünyanın içinde bulunduğu zor sürecin geçeceğini ve bu süreçten daha güçlü çıkmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayak merkezimiz aslında Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen halen hizmete hazır; ancak konjonktür gereği kullanamıyoruz. Fakat önümüzdeki sezon için şimdiden hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl sezonumuz uzamıştı; ancak asıl olan sağlık ve asıl olan ülkemizin bu süreçten sosyal mesafeleri koruyarak ve evde kalarak en kısa zamanda kurtulması. Biz de bu anlayış ile belediyemizin sosyal tesislerini ve bu tür hizmetlerini yaklaşık bir aydır noktalamış durumdayız. Bu sürece katkıda bulunmak ve halkımızı korumak, insanlarımızın evde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bazen krizler fırsat doğurur. Bu anlayış içerisinde önümüzdeki sezon için çalışmalar yapıyoruz. Kayak severler için muhteşem pistlerin bulunduğu Erciyes'te 'Siyah Parkur' olarak adlandırılan en zor pist bulunuyor ve bu dünya genelinde önemli bir ilgi görüyor. İnşallah 2020-2021 sezonu gerek ülkemiz için gerek Kayseri’miz için gerekse Erciyes’imiz için bir başka güzel olacak” dedi.
Erciyes’in 12 ay değerlendirilmesini sağlayacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yatırımıyla ilgili de bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Erciyes’i sadece kayak merkezi olmaktan çıkarıp 12 ay değerlendirilecek bir boyuta eriştirmek için çok değerli Gençlik Spor Bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız projeler de hayata geçince Erciyes bir başka güzel olacak ve en önemli kamp merkezlerinden birisi haline gelecek” diye konuştu.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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