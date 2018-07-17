Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: “ADAYIM”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mart ayında yapılacak olan yerel genel seçimlerde aday olacağını belirterek, “Bu kadar yapılmış, başlanmış işler var, bunları tamamlamak isterim elbette, adayım" dedi.



Ak Parti Genel Merkezi’nde teşkilatın onaylaması ve aday göstermesi halinde, vatandaşın da tercihi ve tasvibi neticesinde aday olacağını kaydeden Mustafa Çelik, “Şu kadar iş devam ediyor, adayım. Parti teşkilatımız da bunu ister ve beni aday gösterirse görevden kaçmam. Bu kadar iş başlatıldı, devam ediyor, teşkilatım gösterir ve görev verirse görevden kaçmam. “diye konuştu.



Ak Parti’nin 24 Haziran’da Kayseri’de başarılı olup olmadığı şeklindeki bir başka soruya da “Nereden baktığınıza bağlı, bana göre Kayseri 24 Haziran’da seçimlerde başarılı olmuştur. Ama başkasının baktığı yere göre başarılı olmayabilir. Ama bana göre Kayseri başarılı olmuştur" dedi.

