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Kayseri buz kesti

Kayseri’de sıfırın altında 22 dereceyi bulan hava sıcaklıkları kentteki havuzlar ve fıskiyeleri dondururken, vatandaşlar da soğuk havada işe gitmekte zorluk çekti. 

Kayseri buz kesti
Kayseri’de etkisini gösteren aşırı soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde eksi 22 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki süs havuzları ve fıskiyeler buz tuttu. Sabah işe araçlarıyla giden vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, yürüyen vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştı. Kentteki derecelerin de - 10 derecede donduğu görüldü. Havanın çok soğuk olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, sabah kalktıklarında işe gitmemeyi bile düşündüklerini söyledi.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini göstereceği öğrenildi.
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