KAYSERİ ÇARŞISI KAPATILIYOR

Kentimizde ticaretin kalbi olarak bilinen Kale arkasındaki Çarşı içinin eski canlılığına kavuşturularak adına yakışır hale getirilmesi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı projede sona gelindi. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak olan projenin yaz ayları başında temelinin atılması bekleniyor.Çarşıya yeni bir hüviyet verilmesi ve yeni bir tarz belirlenmesi için başlatılan çalışma dahilinde üstünün kapatılması ilk sırada yer alıyor. Ayrıca bina cepheleri ve zeminler yenilenerek, caddelere yeni ve modern kent mobilyaları konulacak. Bunun yanı sıra Sultanhamam Caddesi tamamen yeme içm mekanı haline dönüştürülecek.Daha önce 2015 yılında ilk kez gündeme gelen proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, söz konusu bölgeyi gezerek esnaflarla görüşmüş ve olumlu tepkiler almıştı.Çarşı içi projesine esnaftan da destek geldi. Bölge esnafı hayata geçirilecek proje sayesinde canlılık geleceği ve işlerin artacağı yönünde olumlu görüş belirttiler.İnan Ticaret Sahibi İzzet Kepez, çarşının üzerinin kapatılacak olmasının özellikle kış aylarında soğuk havalarda yaşanan olumsuzluğun ortadan kaldırılması noktasında önemli olduğuna vurgu yaptı. Kepez, yapılacak olan hizmetin bir anda geri dönüşünün belki mümkün olmayacağını ancak zamana yayıldığında faydasının ortaya çıkacağını belirterek; “Yenilik her zaman iyidir. Bir hareket, bir enerji sağlar. İyi bir kazanım olacağını düşünüyorum” diye konuştu.Uzunoğlu Kuyumculuk Sahibi Recep Uzunoğlu da, ticaret yapan insanlar olarak yapılan hizmetleri her zaman sevip takdir ettiklerini belirterek; “Kayseri kar-kış memleketi. Bu yüzden böyle bir hizmetin gelecek olması bizi de mutlu eder. Ancak daha önceden yaşadığımız tecrübe gereği bir takım endişelerimiz de yok değil. Bu işler yapılırken, bizleri mağdur etmeyecek şekilde yapılırsa daha iyi olur. Amaç ticareti canlandırmak iken inşaat sırasında esnaf sıkıntıya sokulursa yapılan iyinin de bir anlamı olmuyor. Hassasiyetle, kimse mağdur edilmeden bir hizmet ortaya konursa biz de elbette duacı oluruz.” diye konuştu.Ramazan KARAKUŞ