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Kayseri Cumhuriyet Bayramı’na hazırlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte tören ve kutlama hazırlıkları yapıldı. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni ve kutlamalarının provası gerçekleştirildi.

Kayseri Cumhuriyet Bayramı’na hazırlanıyor

Bu yıl 95’inci yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın provası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Sivas Caddesi’nden Sahabiye Medresesi’ne kadar kapatılan yol üzerinde, Vali’nin geçişi, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunu gösterisi, jimnastik gösterisi, Mehmetçiklerin, Jandarma ve Polis ekiplerinin yer aldığı kortej yürüyüşünün provası yapıldı.

Prova kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bando takımı marşlar çalarak kortej yürüyüşüne eşlik ederken, çevredeki vatandaşlar provaları izledi.
 

Ekrem Nazlı

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