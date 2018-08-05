“KAYSERİ DADALOĞLU ÜNİVERSİTESİ OLSUN”

Cemevlerinin yasal statüsünün tanınması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi veren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Erciyes Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan “Kayseri Üniversitesi”nin isminin değişmesi için de kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifini TBMM başkanlığına sunan Arık, “Kayseri Üniversitesi”nin adının “Kayseri Dadaloğlu Üniversitesi” olarak değiştirilmesini teklif etti. Türk edebiyatının ve Türk dilinin önemli ismi Dadaloğlu’nun isimin kuşaklar boyu yaşatılması gerektiğini ifade eden Arık, kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi: “Ferman Padişah’ın dağlar bizimdir” sözü ile zihinlere kazınan Dadaloğlu, 19’uncu yüzyılda yaşamış Türkmen aşıklarının önde gelen isimlerinden biridir. Oğuzların 24 boyundan biri olan Avşarların bir ferdi olan Dadaloğlu’nun doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Prof. Dr. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı adlı eserinde Dadaloğlu’nu, ‘Çukurova’da konar göçer Türkmen toplulukları arasında yetişmiş, çağına damgasını vurmuş bir aşıktır. Göçebe hayatı, güneyde yaşayan aşıklarda kuvvetli izler bırakmıştır. Dadaloğlu, içinde yaşadığı toplumunun sözcüsü olmuş, göçebe yaşamının doğal söyleyiş biçimiyle lirizmi yakalamış kendisinden sonra gelen aşıkları etkileyerek Çukurova aşık şiirinde gelenek olmuştur’ sözleriyle anlatmaktadır. Adı Kayseri Tomarza ilçesine bağlı bir beldeye verilen ancak Bütünşehir Yasası ile beldelerin kapatılması ile Dadaloğlu’nun ismi de dolaylı olarak silinmiş oldu. Dadaloğlu’nun isminin yaşatılması, özellikle Sarız, Pınarbaşı ve Tomarza Bölgesi’nde yaşayan Avşarlar için büyük önem arz etmektedir. Türk edebiyatının ve Türk dilinin önemli ismi Dadaloğlu’nun isimin kuşaklar boyu yaşatılması için Erciyes Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan Kayseri Üniversitesi’ne verilmesi amaçlanmıştır.”
Kurumsal