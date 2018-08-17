Kayseri'de 1 ayda 73 bin 72 araç kontrol edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan uygulamalarda 31 bin 294 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen bin 851 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 235 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 437 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 264’ü yaralanmalı ve 403'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 667 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 440 kişi yaralandı.



"BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 36 bin 838 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 2 bin 185 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 14 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 401 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 60’ı yaralanmalı ve 42’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 102 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 180 kişi yaralandı.



"İLÇE MERKEZLERİ"

Öte yandan, ilçe merkezlerinde 4 bin 940 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 406 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 12 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 63 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 37’si yaralanmalı ve 17’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 54 kaza meydana geldi. Kazalarda 54 kişi yaralandı.

