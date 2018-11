Kayseri'de 5 Yılda 1601 Organ Bağışı Yapıldı

Organ Bağışı Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı yanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant kuruldu. Stantta organ bağışında bulunan il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Organ nakli", vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesidir" dedi. Benli, "Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, nakil gerçekleştiğinde hayat kurtarıcı olmaktadır" diyerek şu bilgileri verdi:

"Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar, uygun organ bulunamadığı takdirde yaşamlarını kısa bir sure içinde kaybetmektedir.

2018 yılı için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık olarak 25.805 kişi nakil için sıra beklerken, İlimizde Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 535, Kornea nakli bekleyen hasta sayısı 50’dir.

İlimizde 2013 yılından bu yana 1601 organ bağışı yapılmış olup, 2018 yılında 240 kişi Organ Bağışında bulunmuştur. Başarılı bir organ naklinden sonra kişiye gerçek bir yaşam armağan edilmiş iken, birçok hasta da organ bağışı beklerken hayatı sona ermektedir.

Son yıllarda yaşanan sağlıkta dönüşümle birlikte dünyaya örnek olan başarılı nakiller gerçekleştirebilmekteyiz. Ülkemizde organ nakilleri dünya standardında yapılmakta ve hatta dünya standardının üzerinde sonuçlanmaktadır. Karaciğer ve böbrek gibi önemli organların nakillerinde başarı oranları % 90'nın üzerindedir.

Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir.

Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

Etkinlikte 15 yıllık diyaliz hastası olduğunu ve kadavradan alınan böbrek ile hayata tutunduğunu açıklayan 50 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe Efehan ise, "Ailelerin organ bağışında biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Organ bağışlamak ölümden kurtarmaz ama hayat kurtarır. Bir hayat kurtarıp ömür boyu o insanın duasını alırsınız. Ben nakil olalı 3 yıl oldu. 15 yıldır diyalizin verdiği hasarları hala yaşıyorum. Nakil olduktan sonra hayatımda her şey değişti. Hayata bakış açım değişti. Çalışma gücüm arttı. Maddi sorunlarım bitti" diye konuştu.