Kayseri'de 50 kişi itikafa girdi Kayseri'de 50 kişi, camide itikafa girerek Ramazan'ın son 10 gününü ibadetle geçiriyor.

Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde toplanan yaklaşık 50 vatandaş, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) unutulan sünnetlerinden itifaka girdi. Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesini arayan vatandaşlar, gecelerini dua ve ibadetle geçirirken, gündüz vakitlerinde ise dinleniyor. Öğle vaktine kadar uyuyarak dinlenen vatandaşlar, öğle namazını kıldıktan sonra da çeşitli ibadetlerle günlerini geçiriyor.

İtikafa katılan Yusuf Dursun, zamanlarının iyi geçtiğini söyleyerek, "Burada ibadet yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve geceleri de belirli ibadetlerimizi yapıyoruz. İtikaf, Peygamber efendimizin sünnetidir. Biz de Peygamber efendimizin sünnetini yapmaya çalışıyoruz. Sabahla öğle arası, bir de ikindi vaktinde dinleniyoruz. Sonra da ibadetlerimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim hatimlerimizi yapıyoruz. Akşam olduğu zaman yatmıyoruz. Sabaha kadar çeşitli ibadetlerimizi yapıyoruz. Sahura kadar bu şekilde gidiyor" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 9 bin 364 camiyi hazırladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" adresinden vatandaşların itikaf için hazırlanan camilerin listesine ulaşabileceğini açıkladı.



İtikaf nedir?

Ramazan ayının son 10 gününde gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye itikaf denir. Ramazan-ı Şerif'te itikaf müekked sünnettir ancak itikaf sünnet-i kifaye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikafa girerse diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez. İtikaf eden, camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir.

İHA