Kayseri'de ahaliyi tedirgin eden böcek

Kayseri’de, Sancaktepe Mahallesi sakinleri, evlerinde gördükleri, 'sarıkız' adı verilen et yiyen örümcekten dolayı kabus yaşıyor. Vatandaşlar ne balkona çıkabiliyor ne de çocuklarını dışarı gönderebiliyor.Yetkililerden yardım isteyen mahalle sakinlerinden Nurettin Aydın, “Komşularımızın evinde bu böceği yakalamışlar. Geçtiğimiz günlerde de yetkililer gelerek bu böceğe karşı dikkatli olmamızı istediler. Böcek 4’üncü kata kadar tırmanıyormuş ve zehirliymiş. Allah korusun eğer birini sokarsa, soktuğu adam doktora bile yetişmeyebilir. Biz de evin içerisinde korkuyoruz. Torunlarım dışarıya bile çıkamıyor” dedi.Bir diğer mahalle sakini Hava Gürpınar ise, “6 aydır bu binada oturuyoruz. 3-4 gündür bir tedirginliğimiz var. Bu böcekten bir an önce kurtulmak istiyoruz. Oğlum aynı binanın 8’inci katında otuyor. Oğlumun evinde 4 tane böcek bulduk. Mahalle sakinleri olarak buna bir çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.Evinde yakaladığı böceğin tırnakları olduğunu belirten Sultan Gözübüyük de, “Geçtiğimiz günlerde komşularımız bu böcekten öldürdüler. Benim gördüğüm böceğin tırnakları vardı. Çoluk çocuk hepimiz bu böcekten korkuyoruz” şeklinde konuştu.Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri de, sık sık binanın çevresini ilaçlayarak böcekleri uzaklaştırmak için uğraşıyor.Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Mükerrem Altuntaş da, böcek ısırmalarında yapılması gereken ilk uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Altuntaş, “Ülkemizde havaların ısınmasıyla beraber böcek sokmalarının arttığını görmekteyiz. Böcek tarafından sokulan bir kişinin yapacağı ilk şey, zehirin vücuda yayılmasını engellemek için soğuk pres yapmaktır. Sokulan yerin üst tarafına çok sıkılmadan bir turnike yapılabilir. Böcek sokmalarındaki en büyük korkularımızdan bir tanesi bu hastalarda anafilaksinin ortaya çıkmasıdır. Böyle bir şey ortaya çıktığında zaman kaybetmeden tıbbi olarak tedavi olması lazım. Bu tür durumlarda tedavi yöntemlerimiz genel olarak hastanın ağrısını kesmek ve oluşabilecek sıkıntıları gidermektir” dedi.Altuntaş, “Son zamanlarda da sarıkız adında bir örümcekten bahsediliyor. Uzun zamandır Türkiye’de bulunan bir böcek, genellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülüyordu ama son zamanda İç Anadolu’da da görülüyor. Bu böcekler ısırdığı yeri enfekte edebiliyor. Bu tür durumlarda da antibiyotik ve ağrı kesiciler ile hastayı toparlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.