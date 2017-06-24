Kayseri'de bayram namazı saat kaçta?

Kayseri bayram namazı saati, Kayseri ezan vakti haberimizde. Kayseri sabah namazı saat kaçta kılınıyor? sorusu Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle Ramazan orucunun sona ermesiyle Ramazan bayramına başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bayram namazı saati bu yazımız üzerinden inceleyebilirsiniz.



Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.



Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.



Kayseri'de Bayram namazı saat 05.59'da kılınacak. Çevre illerde ise; Niğde: 06.04, Nevşehir: 06.02, Adana: 06.04, Kahramanmaraş: 05.56, Sivas: 05.50, Yozgat: 05.59'da kılınacak.



İşte il il bayram namaz namazları saatleri:

2017 Bayram namazı Adana: 06.04

2017 Bayram namazı Adıyaman: 05.50

2017 Bayram namazı Afyon: 06.18

2017 Bayram namazı Ağrı: 05.26

2017 Bayram namazı Aksaray: 06.05

2017 Bayram namazı Amasya: 05.52

2017 Bayram namazı Ankara: 06.06

2017 Bayram namazı Antalya: 06.22

2017 Bayram namazı Ardahan: 05.24

2017 Bayram namazı Artvin: 05.27

2017 Bayram namazı Aydın: 06.31

2017 Bayram namazı Balıkesir: 06.27

2017 Bayram namazı Bartın: 06.04

2017 Bayram namazı Batman: 05.38

2017 Bayram namazı Bayburt: 05.36

2017 Bayram namazı Bilecik: 06.17

2017 Bayram namazı Bingöl: 05.38

2017 Bayram namazı Bitlis: 05.33

2017 Bayram namazı Bolu: 06.09

2017 Bayram namazı Burdur: 06.22

2017 Bayram namazı Bursa: 06.21

2017 Bayram namazı Çanakkale: 06.31

2017 Bayram namazı Çankırı: 06.01

2017 Bayram namazı Çorum: 05.56

2017 Bayram namazı Denizli: 06.27

2017 Bayram namazı Diyarbakır: 05.42

2017 Bayram namazı Düzce: 06.11

2017 Bayram namazı Edirne: 06.27

2017 Bayram namazı Elazığ: 05.44

2017 Bayram namazı Erzincan: 05.40

2017 Bayram namazı Erzurum: 05.33

2017 Bayram namazı Eskişehir: 06.16

2017 Bayram namazı Gaziantep: 05.55

2017 Bayram namazı Giresun: 05.41

2017 Bayram namazı Gümüşhane: 05.38

2017 Bayram namazı Hakkari: 05.29

2017 Bayram namazı Hatay: 06.02

2017 Bayram namazı Iğdır: 05.21

2017 Bayram namazı Isparta: 06.21

2017 Bayram namazı İstanbul: 06.19

2017 Bayram namazı İzmir: 06.33

2017 Bayram namazı Kahramanmaraş: 05.56

2017 Bayram namazı Karabük: 06.04

2017 Bayram namazı Karaman: 06.12

2017 Bayram namazı Kars: 05.23

2017 Bayram namazı Kastamonu: 05.59

2017 Bayram namazı Kayseri: 05.59

2017 Bayram namazı Kırıkkale: 06.04

2017 Bayram namazı Kırklareli: 06.24

2017 Bayram namazı Kırşehir: 06.03

2017 Bayram namazı Kilis: 05.57

2017 Bayram namazı Kocaeli: 06.16

2017 Bayram namazı Konya: 06.13

2017 Bayram namazı Kütahya: 06.19

2017 Bayram namazı Malatya: 05.48

2017 Bayram namazı Manisa: 06.31

2017 Bayram namazı Mardin: 05.41

2017 Bayram namazı Mersin: 06.07

2017 Bayram namazı Muğla: 06.31

2017 Bayram namazı Muş: 05.35

2017 Bayram namazı Nevşehir: 06.02

2017 Bayram namazı Niğde: 06.04

2017 Bayram namazı Ordu: 05.43

2017 Bayram namazı Osmaniye: 06.00

2017 Bayram namazı Rize: 05.33

2017 Bayram namazı Sakarya: 06.14

2017 Bayram namazı Samsun: 05.49

2017 Bayram namazı Siirt: 05.35

2017 Bayram namazı Sinop: 05.51

2017 Bayram namazı Sivas: 05.50

2017 Bayram namazı Şanlıurfa: 05.49

2017 Bayram namazı Şırnak: 05.34

2017 Bayram namazı Tekirdağ: 06.25

2017 Bayram namazı Tokat: 05.50

2017 Bayram namazı Trabzon: 05.36

2017 Bayram namazı Tunceli: 05.42

2017 Bayram namazı Uşak: 06.23

2017 Bayram namazı Van: 05.28

2017 Bayram namazı Yalova: 06.19

2017 Bayram namazı Yozgat: 05.59

2017 Bayram namazı Zonguldak: 06.06