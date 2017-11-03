Kayseri'de bu yıl 223 kişi organlarını bağışladı

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, kentteki organ bağışında gelinen son durum hakkında bilgiler verdi. Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastaların kısa süre içerisinde uygun organ bulunmadığı takdirde yaşamlarını yitirdiklerinin altını çizen Dr. Kılıç, aşılması gereken en önemli sorunun kadavra sıkıntısı olduğunu vurguladı. Kılıç açıklamasına şöyle sürdürdü;

"Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arası 'Organ Bağışı Haftası' olarak kutlanmaktadır. Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ nakli vücutta görevini yapmayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işidir. Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar, uygun organ bulunmadığı takdirde yaşamlarını kısa bir süre içerisinde kaybetmektedir. 2017 yılı için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık olarak 24 bin 842 kişi nakil için sıra beklerken, ilimizde böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 554, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 5, kornea bekleyen hasta sayısı 82’dir. Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunun belgelendirmesi de organ bağışıdır. Organ bağışı 2013 yılından itibaren Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi (TODBS) üzerinden alınmaya başlamıştır. 2016 yılından itibaren de Transplantasyon Diyaliz ve İzlem Sistemleri (TDİS) üzerinden alınmaktadır. İlimizde 2013 yılından bu yana bin 601 organ bağışı yapılmış olup, 2017 yılında 223 kişi organ bağışında bulunmuştur. Başarılı bir organ naklinden sonra kişiye gerçek bir yaşam armağan edilmiş iken, birçok hasta da organ maaşı beklerken hayatı sona ermektedir. Son yıllarda yaşanan sağlıkta dönüşümle birlikte dünyaya örnek olan başarılı nakiller gerçekleştirebilmekteyiz. Ülkemizde organ nakilleri dünya standardında yapılmakta ve hatta dünya standardının üzerinde sonuçlanmaktadır. Karaciğer ve böbrek gibi önemli organların nakillerinde başarı oranları yüzde 90’ın üzerindedir. Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır."



Yaşatmanın da yaşamak kadar güzel olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler ve aile hekimliklerine başvurabilirler. 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeliyiz. Unutmayalım ki, yaşatmak da yaşamak kadar güzel bir duygudur" dedi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz ise yaptığı açıklamada, etkinliklerdeki amacın organ nakli konusunda halkı bilinçlendirmek olduğunu dile getirdi. Organ bağışının yeterli seviyede olmadığını kaydeden Yılmaz; "Bu haftanın amacı ülkemizdeki organ bağışını artırmak, organ bağışı ve organ nakli konusunda halkımızı bilinçlendirmektir. Maalesef ülkemizde organ bağışı istenilen seviyeye gelmemiştir. Bunu, ileri gelişmiş veya Avrupa ülkelerine göre söylüyoruz. Bundan 10 yıl önce 81 vilayetin sadece 22’sinde organ bağışı yapılıyordu. Bugün geldiğimiz durumda sadece 22 vilayette organ bağışı bugüne kadar yapılmıştır. Bunun yanında 59 vilayetimizde az veya çok organ bağışı yapılmıştır. Ülkemiz organ bağışı koordinatörlüğü tarafından ve organ naklinin organizasyonu bakımından 9 bölgeye ayrılmıştır. Organ bağışının yapılmadığı 22 vilayetten biriside Kayseri’dir. Kayseri, bundan 10 yıl önce organ bağışı yapılan 22 ilin içerisindeydi. Son yıllarda maalesef Kayseri’de organ bağışı yapılmamaktadır" diye konuştu.

İHA