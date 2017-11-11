Kayseri'de geleneksel ağlatan koşu

Kayseri'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu, 6 kategoride 300'ü aşkın sporcuyla yapıldı. Küçük, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma öncesinde parkurda güvenlik önlemi alınırken, parkura bağlanan yollar trafiğe kapatıldı. 'Küçük Kızlar' kategorisinde yarışı bitiren kız sporculardan bazıları kendilerini yere atarken, bazıları da gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler yere uzanarak yorgunluk atmaya çalışırken, ağlayan öğrencileri hocaları teselli etmeye çalıştı. 112 ekipleri de olumsuz bir duruma karşı alanda hazır bekledi.



Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu Kayseri'ye yakışır bir yarış düzenlendiğini belirterek bundan sonra da yarışların devam edeceğini vurguladı. Koyuncu, "Okullar düzeyinde bir yarışma. 'Küçük Kızlar', 'Küçük Erkekler', 'Yıldız Kızlar', 'Yıldız Erkekler' ve 'Genç Erkekler', 'Genç Bayanlar' olmak üzere toplam 6 kategoride yarışmalar yapıyoruz. İlimizde atletizm adına çok güzel şeyler yapılıyor. Bu da onların somut örneklerinden bir tanesi. Çok güzel bir havada, kalabalık bir ortamda Kayseri'ye yakışır şekilde çok kaliteli yarışlar düzenliyoruz. Katılım sağlayan arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Çok güzel geçiyor yarışmalar. İnşallah bundan sonra da sadece Atatürk'ü anma yarışmaları değil daha farklı müsabakalar da düzenlenecek. Yakın zamanda Bölgeler Kros Ligi düzenlendi. Kros Ligi'nden sonra da Kayseri'de kros, pist ve atletizm yarışmaları devam edecek" ifadelerini kullandı.

İHA