Kayseri'de İlk Defa Polis Korosu Konser Verdi

Atlı Polis Grup Amirliği'nde Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri olarak vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için üst düzeyde görev yaptıklarını belirterek; "Modern anlamda Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. Yıldönümünü kutluyoruz. Türk tarihi 174 yıldan değil daha önceki yıllara tekabül etmekte. Mensubu olarak gurur duyduğum bu teşkilat 174 yılda büyük bir aşama kaydederek bugün dünyadaki bütün polis teşkilatlarıyla aynı hatta onlardan daha üst düzeyde görev yapmaktadır. Bugün Türk Polis Teşkilatı 300 binin üzerinde mensubuyla görevini yapmaktadır. Kayseri’de 4 bin 400 polis ile görevimizi ifa etmekteyiz. Asayiş konusunda ilimizde huzur ve güvenin tesisi için gece gündüz, 24 saat görev yapmaktayız. Bugün asayiş, trafik, terör ve diğer konularda diğer illerle kıyaslandığında üst düzeyde görev yapmaktayız. Polis teşkilatının görevini tam olarak yapması için mutlaka personel olması gerekir. Aynı zamanda teçhizatının olması gerekiyor. Son 5 yılda Kayseri’de 27 adet tesis kazandırarak polislerimizin daha modern ve çağdaş bir anlamda görev yapmasını sağladık. Türk Polis Teşkilatı bugün eğitim düzeyi yüzde 100’e yakın üniversite ve yüksekokul düzeyindedir. Bugün polis koromuz ilk defa size bir dinleti sunacak" dedi.







Programda konuşan Vali Şehmus Günaydın ise toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasında herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizerek; “8 Nisan’da başladığımız etkinlikler çerçevesinde bu gece artık tarihe yazılacak. İlk defa Kayseri’de polis korosu bir konser veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, polis arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için emniyet teşkilatımız, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte jandarma teşkilatımızla beraber büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorlar. Aynı zamanda emniyet teşkilatımız vatandaşımızın huzur ve güvenliği için de jandarmamız da kırsalda yine vatandaşımızın huzuru ve güveni için büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapıyorlar. Bizler, hem idareciler olarak hem vatandaşlarımız olarak da görev yapan arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmamız, destek olmamız lazım. Küçük bir dikkat dahi çok büyük felaketleri önleyebilir. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen yaşadığınız şüpheli olayları anında güvenlik birimlerimize bildirin. Sizin bu küçük dikkatiniz toplum olarak yaşayacağımız büyük bir felaketin önüne geçebilir. Huzur ve güvenliğin sağlanması elbette ki polis ve jandarmamızın asli görevi. Ama vatandaş olarak bizler de bu teşkilatlarımızın işlerine destek olmak zorundayız. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması hepimizin ortak sorumluluğu, görevi. Hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.







Kayseri Programda; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan koro, katılımcılara Türk Halk Müziği konseri verdi. Polis korosu, söylediği birbirinden güzel türkülerle davetlilerden büyük alkış aldı. Programa Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, ilçe belediye başkan yardımcıları, kurum kuruluş müdürleri, polis ve davetliler katıldı.

