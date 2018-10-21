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Kayseri'de Patates Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'nin en önemli tohumluk ve yemeklik patates üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de 2018 üretim dönemi patates hasatları hızla devam ediyor. 

Kayseri'de Patates Hasadı Devam Ediyor

Özellikle Nevşehir ve Niğde gibi patates merkezi olan illerde, Patates siğili nedeniyle üretim alanlarının daralması nedeniyle Kayseri'de patates üretimi her yıl daha da artıyor. Tohumluk patateste ekim alanları ve üretim miktarı bakımından Konya ve Sivas'tan sonra Türkiye'de 3'üncü sırada yer alan Kayseri'de, 2016 yılında 7 bin 198 dekar alanda 34 bin 454 ton, 2017 yılında 9 bin 179 dekar alanda 35 bin 43 ton sertifikalı patates tohumluğu üretimi gerçekleşti. 2018 yılında da 7 bin 470 dekar alanda tohumluk patates üretimi için izin verilirken, bu ekimden 30 bin top civarında üretim tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, bu alanlara ait birinci ve ikinci tarla kontrolleri yapıldı ve mevzuat gereği hasat esnasında hasat kontrolleri devam ettiği bildirildi. Hasat esnasında yapılan kontrollerde de patates siğili hastalığı gözlendiği ayrıca her 10 dekar alandan alınan yumru numuneleri karantinaya tabii etmenler yönünden incelenmek üzere numune alınarak analize gönderildiği bildirildi. 

Kayser'de patates ekim alanları bakımından Tomarza birinci sırada yer alırken, bunu Bünyan ve Pınarbaşı izliyor. Öte yandan, Develi, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinin patates karantina etmenlerinden patates siğili hastalığı bulaşık olduğundan tohumluk patates üretimine kapalı olduğu öğrenildi.
 

İHA

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