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Kayseri'de PÖH'lü polis uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında polis özel harekatın da katıldığı trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 2 aranan şahıs yakalandı, 2 araçta trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde kentin farklı yerlerinde 50 polisin katılımıyla trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar durdurulup didik didik arandı. Araç şoförlerine alkol testi yapıldı ve alkollü yakalanan sürücülerin ehliyetine el konulup, araçları trafikten men edildi.
Yapılan uygulamada, 2 araç trafikten men edildi, 1 bıçaktan adli işlem yapıldı, 2 adet kuru silah ele geçirildi ve 2 aranan şahısta kıskıvrak yakalandı.
 

İHA

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