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KAYSERİ'DE SAĞANAK

Aniden bastıran yağmur su taşkınlarına yol açtı

KAYSERİ'DE SAĞANAK
Özellikle şehir merkezi ile Bünyan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde meydana gelen su taşkınları yüzünden araçların güçlükle ilerlediği yollarda trafik aksadı. 
Bünyan ilçesinde bazı tarım alanları su altında kaldı. Dere yataklarında su taşkınları meydana geldi.. 
Belediye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.
Kentte sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
 

AA

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