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Kayseri'de 'Sultan Sazlığı' mutluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi Kayseri'de heyecanla karşılandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bu haber bizi mutlu etti" dedi.

Kayseri'de 'Sultan Sazlığı' mutluluğu
Kayseri'de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan, Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi. Bu karar Kayseri'de heyecanla karşılanırken, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Başkan Cabbar, "Gerçekten bizde bu habere çok mutlu olduk. Sultan Sazlığı’nın kesin korunacak hassas alanları içerisine dahil olması, Cumhurbaşkanımızın bir kararname ile bunu imzalamış olması, Develiler adına gurur duyduğumuz bir olay oldu. Çünkü sadece Develi’nin değil, Yahyalı’nın, Yeşilhisar’ın, Kayseri’nin ve hatta ülkemizin göz bebeği konumunda olan, içerisinde endemik bitkilerden tutun 350’ye yakın kuş türünün barındığı Sultan Sazlığı Kuş Cennetimizin, Cumhurbaşkanımızın bu kararı ile daha korunaklı bir hal alması bizi mutlu etti. Bundan sonra bizde yavrularımıza ve gençlerimize emanet aldığımız bu doğayı daha güzel bir şekilde onlara devretmenin adımını da atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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Develi Belediye Başkanı Mehmet CabbarSULTAN SAZLIĞI
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