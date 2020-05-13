Kayseri'de 'Sultan Sazlığı' mutluluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi Kayseri'de heyecanla karşılandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bu haber bizi mutlu etti" dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:40