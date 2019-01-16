Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Ulaşıma Kar Engeli

Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya yolu ulaşıma kapanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.

Kayseri’de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabah kadar sürdü. Kar yağışıyla beraber eğitime 1 gün ara verilirken, ulaşımda da aksaklıklar meydana geldi. Kayseri-Malatya yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, Mimarsinan OSB kavşağında yolu keserek, araçların geçişine izin vermedi. Ayrıca, AFAD ekipleri de paletli 8x8 kurtarma araçları ile yolun kesildiği noktada hazır olarak bekliyor.

Yolda mahsur kalan bir vatandaş, “Yolculuk Diyarbakır’a. Sabah saat 6’dan beri burada mahsur kaldık. Yolu dün akşam kesmişler. Yoğun bir kar yağışı var. Yolu ne zaman açarlarsa çıkacağız” dedi.
Bir başka vatandaş ise, “Ankara’dan Van’a gidiyorum. Yaklaşık 12 önce yol çıktım. 7-8 saattir burada bekliyorum. Allah herkese kolaylık versin. Yapacak bir şey yok, hava şartları” şeklinde konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerYoğun KarULAŞIM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.