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Kayseri'de yatırımlara 6 ayda 609 milyon TL harcandı

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı 3. dönem toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı. 

Kayseri'de yatırımlara 6 ayda 609 milyon TL harcandı

Kayseri'deki yatırımları ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Valilik Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, yatırımcı kuruluşların yatırımlarıyla mahalli idare yatırımlarının birlikte değerlendirildiğinde 878 proje için 1 milyar 991 milyon TL ödenek öngörüldüğünü söyledi. Ödeneklerden 609 milyon TL'nin projeler için harcandığını kaydeden Kamçı; "30 Haziran 2018 tarihi itibariyle yatırımcı kuruluşlardan alınan izleme raporları ve yatırımcı kuruluş raporlarına göre toplam proje sayısı 437 olarak tespit edilmiştir. Mahalli idareler yatırımları hariç olmak üzere belirlenen projeler için öngörülen ödenekler yaklaşık 942 milyon TL olup bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 399 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı ise yüzde 42 civarında olmuştur. Mahalli idareler yatırımlarında ise toplam proje sayısı 441 olarak tespit edilmiştir. Bu projeler için öngörülen ödenekler ise yaklaşık 1 milyar 49 milyon TL olup bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 210 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. İlimizdeki yatırımcı kuruluşların yatırımlarıyla mahalli idare yatırımları birlikte değerlendirildiğinde 878 proje için 1 milyar 991 milyon TL’lik öngörülen ödenekten yaklaşık 609 milyon TL nakdi harcama yapılmış olup parasal gerçekleşme oranı yüzde 31 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere şu aşamada ödeneklerin yaklaşık yarısı kamu kurumlarında harcanmış durumda, mahalli idarelerde biraz daha geride. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde hız kazandırarak önümüzdeki toplantıda yüzde 80-90’lara varacağını ümit ediyorum. Çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.
 

İHA

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