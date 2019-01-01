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Kayseri'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Recep Tayyip' Oldu

Kayseri'de 2019'un ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya gelirken, bebeğin adı il protokolü tarafından 'Recep Tayyip' olarak konuldu.

Kayseri'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Recep Tayyip' Oldu

Yeni yılın ilk bebeği Recep Tayyip Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kayseri’de ikamet eden Kazım ve Hörmet Dede çiftinin 3. çocuğu olan Recep Tayyip sezaryen doğum ile dünyaya geldi. 3 kilo 970 gram olarak dünyaya gelen bebeğin annesi Hörmet Dede, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, Allah hayırlı evlat etsin inşallah" dedi.

Dede, kendisini ziyaret eden protokol üyelerinin bebeğin ismini Recep Tayyip koymasından da memnun olduğunu söylerken, baba Kazım Dede ise, "Çok değişik bir duygu. Hiç böyle bir sürprizi beklemiyorduk. İnşallah vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" ifadelerini kullandı.



Yılın ilk bebeğini AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ziyaret etti. Protokol üyeler, anneye çeşitli hediyeler verirken, bebeğe ise altın taktı.
 

İHA

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