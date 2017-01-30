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Kayseri'deki FETÖ/PDY Operasyonu

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan 6 kişiden 3'ü adliyeye çıkarıldı. 

Kayseri'deki FETÖ/PDY Operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan' yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken KHK ile meslekten ihraç edilen, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasında ‘Kimse Yok Mu Derneği’ne yardım ettikleri belirlenen şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda Bylock programı kullandıkları tespit edilen S.B., Ş.K., T.K., Y.E., M.S. ve M.A.T. isimli şahıslara yönelik geçtiğimiz hafta operasyon yapılmış, yakalanan şahıslar gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Ş.K. isimli şahıs, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiş, savcılık ifadesinin ardından Kayseri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla adli kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki S.B, T.K. ve Y.E., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
İHA
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