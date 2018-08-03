Kayseri'den son Hac kafilesi de yola çıktı

270 kişilik son hac kafilesini uğurlama programı, Ahmet İnci Camii Müezzin-Kayyımı Zafer Akçakoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Hacı adaylarının, çıktıkları yolun çok kıymetli ve çok önemli olduğunu belirten İl Müftüsü Şahin Güven, “Kutsal beldelere ibadet için gidiyorsunuz. Bundan dolayı gittiğinizde kendinizi alışverişe kaptırmayın. Manevi alışveriş, manevi ticaret için gidiyorsunuz; maddi ticaret için değil. Alışverişe kendinizi kaptırdığınızda, ibadetlerinizi yerine getirme noktasında sorun yaşıyorsunuz. Bir vakit namazınızı Kâbe’de, Mescid-i Nebevî’de kılmadığınızda kayıp içerisinde olursunuz.

Orada esas olan ibadet etmektir. Kendimizi fazla şartıyla birkaç günde bir umre yapabiliriz. Ama en çok yapacağımız ibadet, tavaf olmalı. Çünkü tavaf ibadetini Kâbe dışında hiçbir yerde yapamayız. Öyleyse tavaf ibadetine fazlasıyla önem vermeliyiz.” dedi.

Güven, hacı adaylarından özellikle şu ricalarda bulundu:

“Çocuklarınızdan huzursuzluk yaşayanlar varsa, namaz kılmayanlar, tesettüre girmeyenler varsa onlar için dua edin. Dualarınız çok önemli. Bizler için de dua edin. Biliyorsunuz ki hac yolculuğuna çıkanlardan herkes dua ister. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünnetidir bu. Kendisi gidemediği halde umreye giden Hz. Ömer’e (r.a.) Efendimiz, ‘Ya Ömer, gittiğin zaman bana da dua eder misin?’ demiştir. Peygamberimiz bile dua istemişse bizlerin daha çok istemesi gerekir. Onun için sizlerden dua istiyoruz.”

Hacı adaylarına, oralardan yenilenerek, taptaze umutlara bezenerek ve imanla donanarak dönmelerini tavsiye eden Güven, ayrıca onlardan sabırlı olmaları, uyarılarında bulunarak şimdiden ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Konuşmasının ardından dua eden Güven, ayrıca dün Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde asker eşini ziyaretten dönerken, teröristlerin yola daha önce döşedikleri mayını patlatmaları sonucu yaşamını yitiren şehit Nurcan Karakaya ve on bir aylık bebeğine de Yüce Allah’tan rahmet diledi.

Konuşma ve duanın ardından hac kafilesi, Medine’ye gitmek üzere uğurlandılar.

Hacı adaylarına, 1 kafile başkanı, 6 erkek din görevlisi ve 1 kadın irşat görevlisi rehberlik ve refakat edecek.