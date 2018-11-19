Kayseri'den Suriye'ye 10 Tır Yardım

'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı' ve 'Halep'de İnsanlık Ölmesin' kampanyaları ile hayırseverlerin katkılarıyla 2016 Mart ayından itibaren Kayseri'den bugüne kadar 451 yardım tırı, Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye gönderildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende ise içerisinde ihtiyaç malzemeleri bulunan 10 tır sınır ötesine gönderilmek üzere yola çıktı. Törende konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven; tırların hazırlanmasında emeği geçen hayırsever ve müftülük personellerine teşekkürlerini ileterek, “Bugün şuanda hazır olan 10 tırımızı ancak dün akşam saatlerinde de göndermiş olduğumuz 5 tırımızla birlikte Kasım ayı içerisinde 15 tır yardımımızı sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize göndermek üzere yola çıkarıyoruz. Kayseri kamuoyumuzun bildiği üzere hayırseverlerimizin desteğiyle her ay en az 10 tır olmak üzere Kayserimizden yardım gönderiyoruz. 2,5 yıl içerisinde bugüne kadar 451 tır yardım gönderdik. Kasım ayı itibariyle 15 tırımızla birlikte 466 tır yardım göndermiş oluyoruz. Şuanda hazır bulunan 10 tırımızın 8’i un. Bu unların her birisi bölgedeki Diyanet Vakfımızın fırınlarında ekmek olup sıcak ekmek olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına sunulacak inşallah. 1 tırımızda bakliyat, diğer tırımızda ise giyim malzemesi ve barınma malzemeleri var. Ayrıca dün itibariyle 5 tır da patates gönderdik. Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ise yaklaşık 1 ay önce yardımların gönderildiği bölgeye gittiğini ifade ederek, gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerinin sofrasında sıcak ekmek olduğunu vurguladı. Hayırseverlere teşekkür eden İşleyen, “Tebrik, takdir cümleleri zannediyorum az kalıyor yapılan hizmetin karşısında. Allah, bereket dualarından Kayserili hayırseverlerin daha fazla istifade etmesini nasip eylesin. 1, 1 buçuk ay kadar önce yardımlarınızın gittiği bölgeye gittim. Kilis ile Azez arasında bu gönderdiğiniz gıdaların, unların, paketlendiği düzenli bir depo oluşturmuş Diyanet Vakfımız. Günlük 150 bin ekmek çıkarma kapasitesi olan bir fırın yapılmış. Günlük 18 bin kişiye sıcak yemek pişen güzel bir mutfak kurulmuş. Allah’ın izniyle bu giden gıdalarınız sıcak yemek, sıcak ekmek oluyor, fakirin, fukaranın sofrasında aş oluyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yardım tırları, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının marşları eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

