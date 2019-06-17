KAYSERİ EMNİYET’İ BİRİNCİ Kayseri Emniyet Müdürlüğü faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında Türkiye birincisi oldu. 2018 ve 2019 yılı başta olmak üzere Kayseri’de işlenmiş olan faili meçhul cinayetlerin tamamının failleri yakalanarak olaylar aydınlatıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:54