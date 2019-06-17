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KAYSERİ EMNİYET’İ BİRİNCİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında Türkiye birincisi oldu. 2018 ve 2019 yılı başta olmak üzere Kayseri’de işlenmiş olan faili meçhul cinayetlerin tamamının failleri yakalanarak olaylar aydınlatıldı.

KAYSERİ EMNİYET’İ BİRİNCİ
FAİLİ MEÇHUL CİNAYET KALMADI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün son 5 yılda göze çarpan başarılı çalışmalarının sonucu alınmaya başlandı. Buna göre yıllardır bulunamayan cinayetlerin failleri yakalanırken, ayrıca yıllanmış cinayet dosyaları da aydınlatılarak suçluları adalete teslim edildi.

HUZUR ŞEHRİ KAYSERİ
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 150-200 arasında değişen günlük olay sayısı 40-50 ortalamasına indi. Bunun da Türkiye genelinde bir rekor olduğu belirtilirken, vatandaşlar tarafından her ortamda Kayseri’nin huzur şehri olduğu da dile getiriliyor.

TORBACILAR KAYSERİ’DEN KAÇIYOR
Kayseri’de hırsızlık ve uyuşturucu suçları da minimum düzeye indi. Torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların korkulu şehri haline gelen Kayseri’de yerleşik düzen alamayan torbacılar, civar illere kaydı. Hırsızlık olaylarının da geçmiş yıllara göre çok düştüğü Kayseri’de günlük hırsızlık olayları 4’ü 5’i geçmiyor.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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