Kayseri Emniyeti Lösemili Çocukları Gönüllerince Eğlendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 2-8 Kasım Lösemi Haftası dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla eğlence düzenledi. Müzisyenler eşliğinde çocuklarla oyun havaları oynayan polisler, çocukları gönüllerince eğlendirdi. Sağlıklı olması için ev yapımı yemekler getiren polisler, çocukların ailelerinden takdir topladı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek, “Lösemi Haftasının amacı hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımıza destek sağlamaktır. Biz ‘Her şey bir gülümsemeyle başlar’ dedik ve bugün çocuklarımıza etkinlik planladık. Onlara organik ev yapımı ikramlar getirdik. Bizler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ekiplerimizle canlı müzik organizasyonu yaptık ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yasemin Torun Altuner, “2-8 Kasım dünyada lösemi haftası olarak kutlanmaktadır. Bizimde çocuk hematoloji bölümü olarak şehir hastanesinde 20 yataklı bir servisimiz var. Polikliniğimizde de lösemi takip ve tedavisi yapılmaktadır. Lösemi tanısıyla yatan 100 hastamız bulunmaktadır. Bu hafta etkinlikleri kapsamında toplum destekli polislerimizin de yardımıyla kutlama yaptık, 40 çocuğumuzda bu etkinliğe katıldı. Çocuklarımız yoğun kemoterapi almaktadır. Hastalığın verdiği problemlere bağlı olarak ruhsal yönden sıkıntı yaşamaktalar. Böyle bir etkinlikle onlara manevi destek sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Serviste tedavi gören hastalar ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, polis ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti.

