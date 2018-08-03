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Kayseri Emniyetinden Bilimsel Eğitim Çalışmalarına Destek

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan Atlı Polis Grup Amirliği At Çiftliği Projesi kapsamında şehit, gazi çocuklarımız ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kayseri Emniyetinden Bilimsel Eğitim Çalışmalarına Destek

Bingöl, Kafkas, Selçuk ve Ankara Üniversitelerinde 4.sınıfa kayıtlı ve proje ortağı olan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yaz kurslarında eğitim gören 25 öğrenciye Veterinerlik Fakültesi Zooteknik ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaan Muhsin İşcan tarafından Atlı Polis Grup Amirliğinde uygulamalı eğitimler verildi.

Ayrıca, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere bilgilendirmeler yapılarak Atlı Polis Grup Amirliği gezdirildi.

Bilgilendirme faaliyetleri sonunda öğrencilere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

İHA

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