KAYSERi EMNiYETiNi HAREKETE GEÇiREN MEKTUP

Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Serap Polat, geçtiğimiz günlerde kardeşi ve babası ile birlikte polis şehitliğini ziyaret etti. Ziyaretten çok etkilenen Serap, kış şartlarının çetin geçtiği Hakkari'deki polis ağabeylerine mektup yazmak istedi. Emekli polis olan dedesinin Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün adresini bulması üzerine, "Canım polis amcalarım, benim adım Serap Topal. Ben ve kardeşim polis amcalarımızı çok seviyoruz. İzlediğimiz çizgi filmde çocuklar birbirlerine mektup gönderiyorlardı. Babam bizi hafta sonu polis amcalarımızın şehitliğine götürdü ve biz çok üzüldük. Ne olur size bir şey olmasın. Biz de size kardeşimle mektup yazdık. Dedem emekli polis ama çok yaşlı. Dedem oraların çok soğuk olduğunu söyledi. Babam söz verdi, maaşını alınca sizlere kazak alıp göndereceğiz. Allah'ım sizleri korusun canım polis amcalarım. Kayseri'ye geldiğinizde beni polis arabanızla gezdirir misiniz? Hepinizi çok seviyorum" diye yazdığı mektubunu Hakkari'ye gönderdi.



Mektubun ulaşması üzerine çocuklara hediyeler alan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü de, "İliniz Yılmaz İsmet Akarsu İlkokulunda öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi Serap Topal'ın İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderdiği mektup elimize ulaşmıştır. Mektupta yazan 'Beni polis arabanızla gezdirir misiniz' isteğini gerçekleştirmemiz bölge şartlarından dolayı mümkün olmadığı için ailesi ile irtibata geçirilerek öğrenci ve ailesi ile bir buluşma gerçekleştirilerek ekte gönderilen hediyelerin takdim edilmesi, imkanlarınız dahilinde polis aracına bindirilerek gezdirilmesi hususunu arz ederiz" üst yazısı ile durumu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.





Yazının ulaşması üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den gelen hediyeler ve kendi aldıkları hediyeler ile birlikte Serap Topal'ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından polis otosuna bindirilen Serap'a mahalle turu attırıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Semiha Altındilek, emniyet teşkilatı olarak gelen isteklere duyarsız kalmadıklarını söyledi. Altındilek, "Bizler Emniyet Teşkilatı olarak bize gelen istek, teşekkür, mektup ve ihbarlara duyarsız kalmıyoruz. Bu güzel kardeşlerimiz de Hakkari Emniyeti’ne bir mektup yazmışlar. Hakkari’de polis ağabeylerinin ve ablalarının çok üşüdüklerini ve onlara mont hediye etmek istediklerini söylemişler. Hakkari Emniyeti de bu mektuba duyarsız kalmayarak çocuklarımıza hediyeler gönderdiler. Biz de çocuklarımızı ziyaret etmek istedik. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın bu mektubuna duyarsız kalmadık. Hediyelerimiz ile birlikte ailemizi ziyaret ettik. Çocuklarımızın mektuplarında yazdıkları hayallerini şimdi gerçekleştireceğiz. Onları polis araçları ile gezdireceğiz" diye konuştu.



8 yaşındaki Serap Topal da, çok mutlu olduğunu belirterek, "Haberlerde şehitlerimizi gördüm ve duygulandım. Ben de mektup yazmaya karar verdim ve yazdım polis amcalarım da onları görmüş ve buraya geldiler. Bana her şeyi getirdiler. Çok mutlu oldum. Mektubumda polis amcalarımı çok sevdiğimizi yazdım" ifadelerini kullandı.

İHA