KAYSERİ EMNİYETLİ ŞEHİR Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan yıllık istatistiki bilgilere göre Kayseri, Türkiye genelinde en huzurlu ve güvenilir şehirler arasında yer alıyor. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular 4 bin 360 emniyet mensubu ile Kayseri’de sağladıkları huzur ve güvenin devamı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:50