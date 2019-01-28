KAYSERİ EMNİYETLİ ŞEHİR

CİNAYET YÜZDE 23 AZALDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de 2017 yılında 34 cinayet işlenirken bu sayı 2018’de 26’ya düştü. 2017-2018 yıllarında meydana gelen cinayetlerin tamamının faili yakalanırken Kayseri’de faili meçhul cinayet dosyasının bulunmadığı da belirtildi.
HIRSIZLIKTA YÜZDE 13 AZALMA
Kayseri’de mal varlığına karşı işlenen suçlar 2017 yılına oranla yüzde 7 azalırken işlenen suçların aydınlatılmasında da yüzde 5’lik bir artış sağlandı. Hırsızlık olaylarında da yapılan ciddi çalışma ve mücadele sonucunda 2017 yılına oranla yüzde 13’lük azalma görüldü.
171 EV KAPATILDI
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası Amirliği’nce yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri’de fuhuşla mücadelede ciddi bir aşama kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 629 kişiye fuhuş suçundan dolayı işlem yapılırken, fuhuş için kullanıldığı belirlenen 171 ev de kapatıldı.
ARANAN 8 BİN 562 KİŞİ YAKALANDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda neredeyse bir rekora imza atılarak 2018 yılında, çeşitli suçlardan aranan tam 8 bin 562 kişi yakalandı. 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan kaçak konumundaki 310 kişinin de yakalandığı operasyonlar sonucunda 2 bin 439 kişi tutuklandı.
KAYIP ŞAHIS BULMADA REKOR
Türkiye genelinde kayıp şahısların bulunması noktasında büyük bir başarı gösteren Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2018’de kaybolan ya da kaçırılan bin 12 kişiden 989’unu bularak bu alanda ciddi bir rekora imza attı, kalan 23 kişinin de aranmasına ilişkin takibatın sürdürüldüğü belirtildi.
SURİYELİLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Kayseri’de yaşayan Suriyeli vatandaşlardan suça karışanlara karşı da mücadele veren Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuda yaptığı açıklamaya göre; 2018 yılında çeşitli suçlara karışan 2 bin 627 yabancıdan bin 807’si doğrudan ülkelerine gönderilirken, 101’ı sınır dışı edilmek üzere sınır kapılarına gönderildi. 956 yabancı vatandaş ise Kayseri dışındaki geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de 2017 yılında 34 cinayet işlenirken bu sayı 2018’de 26’ya düştü. 2017-2018 yıllarında meydana gelen cinayetlerin tamamının faili yakalanırken Kayseri’de faili meçhul cinayet dosyasının bulunmadığı da belirtildi.
HIRSIZLIKTA YÜZDE 13 AZALMA
Kayseri’de mal varlığına karşı işlenen suçlar 2017 yılına oranla yüzde 7 azalırken işlenen suçların aydınlatılmasında da yüzde 5’lik bir artış sağlandı. Hırsızlık olaylarında da yapılan ciddi çalışma ve mücadele sonucunda 2017 yılına oranla yüzde 13’lük azalma görüldü.
171 EV KAPATILDI
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası Amirliği’nce yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri’de fuhuşla mücadelede ciddi bir aşama kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 629 kişiye fuhuş suçundan dolayı işlem yapılırken, fuhuş için kullanıldığı belirlenen 171 ev de kapatıldı.
ARANAN 8 BİN 562 KİŞİ YAKALANDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda neredeyse bir rekora imza atılarak 2018 yılında, çeşitli suçlardan aranan tam 8 bin 562 kişi yakalandı. 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan kaçak konumundaki 310 kişinin de yakalandığı operasyonlar sonucunda 2 bin 439 kişi tutuklandı.
KAYIP ŞAHIS BULMADA REKOR
Türkiye genelinde kayıp şahısların bulunması noktasında büyük bir başarı gösteren Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2018’de kaybolan ya da kaçırılan bin 12 kişiden 989’unu bularak bu alanda ciddi bir rekora imza attı, kalan 23 kişinin de aranmasına ilişkin takibatın sürdürüldüğü belirtildi.
SURİYELİLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Kayseri’de yaşayan Suriyeli vatandaşlardan suça karışanlara karşı da mücadele veren Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuda yaptığı açıklamaya göre; 2018 yılında çeşitli suçlara karışan 2 bin 627 yabancıdan bin 807’si doğrudan ülkelerine gönderilirken, 101’ı sınır dışı edilmek üzere sınır kapılarına gönderildi. 956 yabancı vatandaş ise Kayseri dışındaki geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy